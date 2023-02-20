11:06 (мск), источник: РБК
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе
В Кемеровской области в районе горы Топхан Междуреченского городского округа аварийно сел частный вертолет Ми-8, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
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«У нас информации еще нет, кроме того, что инцидент произошел. Да, [об аварийной посадке] нам сообщили, но пока нет информации о пострадавших», — сказала представитель администрации.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что один человек погиб, еще один пострадал, также об этом пишут «РИА Новости». Всего на борту были десять человек. По словам собеседника агентства, среди причин аварии рассматривают ошибку пилотирования и неисправность техники.
РБК направил запрос в пресс-службу МЧС по Кемеровской области.
В декабре вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Машина принадлежала Улан-Удэнскому авиационному заводу (входит в состав холдинга «Вертолеты России»), по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, вертолет еще не передали заказчику, он не находился в эксплуатации.
27 января в московском аэропорту «Внуково» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия»; отряд занимается авиационными перевозками президента и правительства, спикеров Совета Федерации и Госдумы и других представителей высших органов власти. Никто не пострадал.