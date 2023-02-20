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15:31 (мск), источник: © РИА Новости

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В результате грубого нарушения военнослужащими <…> требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», — уточнили в ведомстве.

Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.

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