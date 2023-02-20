15:31 (мск), источник: © РИА Новости
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.
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«В результате грубого нарушения военнослужащими <…> требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», — уточнили в ведомстве.
Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.