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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

AFP: украинские военные проводят учения рядом с зоной отчуждения Чернобыльской АЭС

Военнослужащие Украины проводят учения рядом с зоной отчуждения, окружающей выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС на севере Украины, сообщает AFP. По данным агентства, для украинских войск это место стало «важным полигоном», который находится в 15 км от границы с Белоруссией.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Агентство пишет, что военные отрабатывают атаки. Высокопоставленный офицер украинской армии Сергей Наев заявил, что цель учений — «отразить наступление противника со стороны Белоруссии и не допустить высадки десанта». Как уточняет AP, многие среди тренирующихся не являются профессиональными солдатами.

Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских военнослужащих с 24 февраля 2022 года, первого дня российской военной операции на Украине. К концу марта российские военные покинули АЭС.

14 февраля 2023 года в Минобороны РФ заявили, что Украина планирует обвинить Россию в «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности. Якобы Киев при содействии норвежских специалистов намерен представить до 22 февраля доказательства того, что во время пребывания российских военных на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения произошло радиоактивное заражение. Норвегия обвинения России отвергла.

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Лаура Кеффер

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