Сальдо сообщил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона

«Сейчас ситуация в Херсоне следующая: проводят принудительную, подчеркиваю, эвакуацию украинские военные. Проводят ее в первую очередь против врачей, пытаются выгнать на Западную Украину, пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать», — сказал он журналистам во вторник.
Как сообщил Сальдо, отвечая на вопрос ТАСС, ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения стабильная, продвижения украинских войск нет. «Линия соприкосновения сейчас проходит по линии реки Днепр. В общем-то там ситуация военная стабильная, пока нет продвижения войск ни с той, ни с нашей стороны», — сказал он.
Сальдо также выразил надежду, что удастся вернуть под российский контроль город Херсон. «В недалеком будущем будем на правобережье [Днепра]», — отметил он.
9 ноября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. По его словам, все желающие мирные жители — более 115 тыс. человек — эвакуировались с правого берега.