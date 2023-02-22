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06:54 (мск), источник: ТАСС

В суд поступило первое в России дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими

ТАСС, 22 февраля. /ТАСС/. Первое уголовное дело в РФ в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, поступило в суд. Как сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде, обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Антону Череднику вменяется ст. 278 (“Насильственный захват власти”), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (“Убийство”), ст. 205.3 УК РФ (“Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности”)», — сообщили в суде. Там подтвердили, что это первое в России подобное уголовное дело, которое будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.

Планируется, что дело будет рассматриваться в общем порядке. В июне 2022 года СК сообщил, что украинскому военнослужащему Антону Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявлено обвинение. По данным ведомства, 27 марта Чередник в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.

Южный окружной военный суд также рассматривает дело участника нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыги, который обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

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