В суд поступило первое в России дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими

«Антону Череднику вменяется ст. 278 (“Насильственный захват власти”), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (“Убийство”), ст. 205.3 УК РФ (“Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности”)», — сообщили в суде. Там подтвердили, что это первое в России подобное уголовное дело, которое будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.
Планируется, что дело будет рассматриваться в общем порядке. В июне 2022 года СК сообщил, что украинскому военнослужащему Антону Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявлено обвинение. По данным ведомства, 27 марта Чередник в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.
Южный окружной военный суд также рассматривает дело участника нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыги, который обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).