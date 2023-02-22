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13:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сказал он.

По словам Гагина, сдача города украинскими подразделениями — это вопрос времени, и произойдет «достаточно скоро».

У ВСУ сейчас просто нет сил для серьезных контрударов, подчеркнул советник.

«Сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город», — заключил Гагин.

Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.

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