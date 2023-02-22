13:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Шебекино.
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По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушения зафиксированы в трех домах частного сектора, в которых выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные службы выполняют подомовой обход территории.
Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что им приходят SMS-оповещения об обстреле, в которых говорится о необходимости спуститься в укрытие.
После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. На границе возводится засечная оборонительная черта.
Сергей Толмачев, Воронеж