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14:38 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: ВСУ потеряли до 250 военных за сутки на Донецком направлении

Штурмовые отряды при поддержке десантников, артиллерии и авиации в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении, в результате чего украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России… Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и раненым», — говорится в сообщении.

ВСУ также потеряли на этом направлении пять боевых бронированных машин, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады.

Наступательные действия провели и подразделения группировки войск «Центр», которые при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ударили по позициям ВСУ в районах Стельмаховки и Невского В ЛНР и Ямполовки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 135 военных, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну гаубицу Д-20.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск атаковали позиции противника в районах Новоселовского в ЛНР и Масютовки в Харьковской области, уничтожив до 40 украинских военных.

На Южнодонецком и Херсонском направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские удары по позициям и батареям ВСУ. Минобороны также сообщило об ударе по пункту временной дислокации подразделения иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик в ДНР.

20 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка, расположенного к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. 17 февраля о взятии Парасковиевки сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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