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15:57 (мск), источник: Ведомости

Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной

Обстановка на линии соприкосновения в районе города Кременная в Луганской народной республике остается напряженной, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в комментарии «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация тяжелая», — сказал он.

Об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике Пасечник сообщил 8 февраля. Тогда он уточнил, что речь идет ситуации в районах Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицка.

До этого, 7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. По словам министра, сейчас успешно развиваются боевые действия в районах Артемовска и Угледара.

Позднее 15 февраля Минобороны РФ сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР. Украинские войска отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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