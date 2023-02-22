Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной

«Ситуация тяжелая», — сказал он.
Об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике Пасечник сообщил 8 февраля. Тогда он уточнил, что речь идет ситуации в районах Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицка.
До этого, 7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. По словам министра, сейчас успешно развиваются боевые действия в районах Артемовска и Угледара.
Позднее 15 февраля Минобороны РФ сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР. Украинские войска отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.