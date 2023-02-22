Приграничный российский регион попал под обстрел

По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Белгородский глава уточнил, что снарядами оказались повреждены три частных дома: в них были выбиты окна, а также посечены фасады.
«В результате обстрела загорелись две хозпостройки. Пожарные расчеты уже работают на месте», — написал Гладков.
Он подчеркнул, что глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами проводят подомовой обход территории.
Накануне Гладков рассказал об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино. Один из снарядов противника угодил в торговый центр.
В результате атаки в больницу попали два человека, отметил губернатор Белгородской области.