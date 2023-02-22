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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Снаряд пробил стену сахарного завода в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстрелах вооруженными силами Украины двух приграничных районов, в результате которых пострадал сахарный завод в поселке Теткино в Глушковском районе.

Источник: РИА "Новости"

На территории предприятия зафиксировано не менее восьми прилетов. На фотографиях, которые опубликовал Роман Старовойт, видно, что в здании завода пробита стена и выбиты окна. Чиновник уточнил, что пострадали производственные помещения, раненых нет.

Еще не менее 16 прилетов, по данным губернатора, зафиксировано в селах Горналь и Гуево Суджанского района. Пострадавших и разрушений там нет. В начале недели эти населенные пункты также подверглись обстрелам.

В последнее время идут интенсивные обстрелы приграничных территорий России. Сегодня, 22 февраля, в Шебекинском городском округе Белгородской области из-за падения снарядов ранения получили три человека. Также сгорел торговый центр.

Сергей Толмачев, Воронеж

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