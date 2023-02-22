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21:38 (мск), источник: © РИА Новости

Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев — РИА Новости. В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня, около 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК “Верба” был сбит украинский Су-25», — сказал собеседник агентства.

По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.

Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.

Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.

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