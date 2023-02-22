На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар

Инцидент произошел в среду утром. Штатные специалисты ликвидировали возгорание при поддержке спасателей.
«Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время», — говорится в заявлении.
Объект, функционирующий в штате Теннесси с 1943 года, относится к министерству энергетики США и участвует в обеспечении «безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания».
Специалисты также извлекают и складируют ядерные материалы, заправляют топливом военно-морские реакторы и выполняют работы в интересах других государственных и частных структур, уточняется на сайте.
Комплекс национальной безопасности Y-12, созданный в рамках американской ядерно-оружейной программы («Манхэттенский проект»), располагается рядом с городом Ок-Ридж. В Y-12 производятся компоненты американского ядерного оружия, а также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана.