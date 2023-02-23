В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях

«На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов», — сказал Гагин.
Он также указал на значительные потери украинских военных в технике, разворовывание части средств, поставляемых Украине, и отсутствие значимых результатов на фронте.
«Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч (общих. — Прим. ред.) потерь, это очень существенно», — подчеркнул советник Пушилина.
В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.