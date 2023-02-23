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03:31 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР рассказали о положении на Артемовском и Угледарском направлениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — РИА Новости. На Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов», — сказал Гагин.

Он также указал на значительные потери украинских военных в технике, разворовывание части средств, поставляемых Украине, и отсутствие значимых результатов на фронте.

«Единственный результат ВСУ — это катастрофические, чудовищные потери в живой силе, то есть это сотни тысяч (общих. — Прим. ред.) потерь, это очень существенно», — подчеркнул советник Пушилина.

В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.

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