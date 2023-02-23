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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев — РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также власти стран Балтии и Польши задерживают на пунктах пограничных переходов с Россией и Белоруссией украинцев, пытающихся въехать на территорию ЕС.

«Украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из Российской Федерации в страны ЕС, также задерживают на пограничных пунктах и отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину. Обратно выехать на территорию России они уже не могут», — добавил источник.

В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления № 1487, дипломатические представительства должны «способствовать возвращению» военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.

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