Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют

«По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, также власти стран Балтии и Польши задерживают на пунктах пограничных переходов с Россией и Белоруссией украинцев, пытающихся въехать на территорию ЕС.
«Украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из Российской Федерации в страны ЕС, также задерживают на пограничных пунктах и отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину. Обратно выехать на территорию России они уже не могут», — добавил источник.
В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления № 1487, дипломатические представительства должны «способствовать возвращению» военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.