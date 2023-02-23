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07:28 (мск), источник: Известия

Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

Сектор Газа выпустил шесть ракет в сторону Израиля, из которых пять были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Армия обороны Израиля в четверг, 23 февраля.

Источник: Reuters

«Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО Армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности», — говорится в Telegram-канале армии.

Ранее, 11 февраля, ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. В предыдущий раз о перехвате ракеты сообщалось 1 февраля.

В декабре прошлого года израильские истребители уничтожили цех с оружием в секторе Газа, в котором было производство ракетных снарядов. В Израиле тогда уточняли, что открыли огонь в ответ на выпущенную ракету.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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