Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

«Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО Армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности», — говорится в Telegram-канале армии.
Ранее, 11 февраля, ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. В предыдущий раз о перехвате ракеты сообщалось 1 февраля.
В декабре прошлого года израильские истребители уничтожили цех с оружием в секторе Газа, в котором было производство ракетных снарядов. В Израиле тогда уточняли, что открыли огонь в ответ на выпущенную ракету.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.
Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.