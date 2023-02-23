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06:11 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной провокации со вторжением в Приднестровье

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Киевский режим в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования «Азов». Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны России.

Источник: Reuters

«По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования “Азов” (в РФ признан террористической организацией и запрещен — прим. ТАСС), — заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Министерстве, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. «Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — добавили там.

В Минобороны также подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

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