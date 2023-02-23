Российские десантники в ЛНР применяют РСЗО, чтобы сократить потери

«Приходится выезжать три-четыре раза в день. Отработали по опорному пункту, по живой силе противника и сразу покинули огневую позицию. <…> Получаем координаты целей от нашей разведки, выбираем огневую позицию, которая наиболее подходит для работы по этой цели, выдвигаемся на рубеж, отрабатываем и сразу уходим, чтобы не было “ответки”», — сказал командир батареи с позывным «Амур».
Артиллерист с позывным «Зим» пояснил, что «Грады» не являются традиционным оружием десантников, но хорошо проявили себя при поддержке наступающих подразделений.
«Когда наша пехота и десантура — все войска — начинают наступление, то им нужно проходить с минимальными потерями. И тут приходим мы. Помогаем, зачищаем полностью всю территорию», — сказал собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.