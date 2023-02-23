Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения после теракта

На мосту в день запуска побывал корреспондент «Известий».
Работы должны были завершиться только в конце марта, но график опередили на 39 дней раньше срока. Обновили даже правую сторону автомагистрали, которая не пострадала от взрыва.
Как напомнил вице-премьер России Марат Хуснуллин, уже 5 декабря 2022 года с опережением срока на две недели открыли правую часть моста, получившую наибольшие повреждения. Далее приступили к левой части моста — она была восстановлена тоже с опережением графика более, чем на месяц. Он поблагодарил всех строителей за их труд — в разные дни на строительстве было задействовано до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана.
«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам. При этом нам удалось так организовать ремонтные работы, чтобы движение по мосту практически не прекращалось», — указал Хуснуллин.
О деталях восстановительного процесса рассказал и руководивший работами начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства Никита Храпов.
«Выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, необходимый для открытия рабочего движения. Проведены 12 уникальных технологических операций по транспортировке и поперечной надвижке новых пролетных строений на опоры, а также вывозу демонтированных поврежденных пролётов. Успешно завершены все необходимые испытания несущей способности пролетных строений и проверка соответствия выполненных работ требованиям государственного контракта. Обеспечена стопроцентная готовность к запуску рабочего движения по левой части сооружения. Крымский мост отвечает всем эксплуатационным нормам и требованиям», — рассказал Храпов.
По словам Хуснуллина, продолжатся работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры моста, не влияющей на движение. Они начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и завершатся до 1 июля 2023 года.
На июль этого года запланировано завершение восстановления железнодорожной части моста.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
19 февраля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.