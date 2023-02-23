Дворец царей раскопали в столице древних шумеров Международная команда археологов впервые после продолжительной паузы провела полномасштабные раскопки в древнем шумерском городе Гирсу
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
15:28 (мск), источник: РБК

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и девять дронов

Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25, а также девять беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25, а также девять беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В предыдущий раз Минобороны сообщало о сбитых украинских Су-25 в конце января. Один самолет был сбит в районе Угледара в ДНР, еще один Су-25 был сбит истребительной авиацией над Андреевкой.

23 февраля в Белгородской области потерпел катастрофу российский Су-25. Пилот погиб. Самолет принадлежал ВКС. Авария произошла, когда штурмовик возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, какой именно, не уточняется. Причиной катастрофы Минобороны назвало техническую неисправность.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о выписке Анастасии Заворотнюк
В эфире радиостанций РФ заявили об угрозе «ракетного удара»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта