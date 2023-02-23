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18:07 (мск), источник: Известия

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли в Казахстане в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Об этом 23 февраля сообщил комитет гражданской авиации Республики Казахстан.

Инцидент произошел в 15:50 по местному времени (12:50 мск) около села Чапурино Западно-Казахстанской области. Вертолет 2022 года выпуска АО «Казавиаспас» совершал облет трубопровода по заказу компании «Казтрансойл».

«На борту находились пять членов экипажа и два пассажира», — отметили в ведомстве.

Личности погибших не приводятся.

Вертолет уже обнаружила поисковая группа МЧС. На место ЧП вылетели сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее в четверг в Иране при крушении вертолета погиб советник министра спорта Ирана Исмаил Ахмади. Инцидент произошел в иранском городе Бафт на юге страны.

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