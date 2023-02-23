Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Инцидент произошел в 15:50 по местному времени (12:50 мск) около села Чапурино Западно-Казахстанской области. Вертолет 2022 года выпуска АО «Казавиаспас» совершал облет трубопровода по заказу компании «Казтрансойл».
«На борту находились пять членов экипажа и два пассажира», — отметили в ведомстве.
Личности погибших не приводятся.
Вертолет уже обнаружила поисковая группа МЧС. На место ЧП вылетели сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Ранее в четверг в Иране при крушении вертолета погиб советник министра спорта Ирана Исмаил Ахмади. Инцидент произошел в иранском городе Бафт на юге страны.