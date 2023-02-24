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21:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска продвигаются на кременском участке фронта

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 24 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик, выполняющий некоторые задачи на этом направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наши войска продолжают наступать, идет артподготовка, минометная подготовка, отрабатывают из АГС (автоматический гранатомет станковый — ред.). Штурмовые группы уже вышли на рубеж и прям сейчас врываются в окопы противника», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, противник пытается сдерживать наступление, в том числе огнем тяжелого вооружения.

В среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под городом Кременная сложилась тяжелая обстановка. Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, киевские власти каждый день перебрасывают на это направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону. При этом, по данным разведчиков ЗВО, российские силы активно продвигаются на этом участке фронта.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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