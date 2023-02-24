Российские войска продвигаются на кременском участке фронта

«Наши войска продолжают наступать, идет артподготовка, минометная подготовка, отрабатывают из АГС (автоматический гранатомет станковый — ред.). Штурмовые группы уже вышли на рубеж и прям сейчас врываются в окопы противника», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, противник пытается сдерживать наступление, в том числе огнем тяжелого вооружения.
В среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под городом Кременная сложилась тяжелая обстановка. Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, киевские власти каждый день перебрасывают на это направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону. При этом, по данным разведчиков ЗВО, российские силы активно продвигаются на этом участке фронта.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.