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04:06 (мск), источник: ТАСС

В «Калашникове» сообщили о поставке в зону СВО партии доработанных автоматов АК-12

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 25 февраля. /ТАСС/. Партия доработанных по итогам применения в спецоперации автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий для уточнения обратной связи. Об этом ТАСС в ходе прошедшей международной выставки IDEX 2023 сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С самого начала специальной военной операции мы активно взаимодействуем с Минобороны и с теми подразделениями, которым в первую очередь были поставлены данные образцы. На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений. Мы изготовили партию АК-12 с внесенными изменениями. Эта партия уже отправлена в зону специальной военной операции для получения уточненной обратной связи», — рассказал он.

По словам Уржумцева, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации автомата.

В июле 2022 года генеральный директор «Калашникова» Владимир Лепин сообщал, что концерн усовершенствовал АК-12 на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Он также упомянул, что опытный образец с изменениями продемонстрировали представителям Минобороны.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

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