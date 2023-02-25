В России за сутки выявили 11 071 случай заражения коронавирусом

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 829 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии — 22 243 563 и 396 004 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось на 11 208 против 12 618 днем ранее, до 21 581 463.
За сутки госпитализировали 775 заболевших против 786 днем ранее (снижение на 1,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 27, в 18 ситуация не изменилась.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 705 против 2 250 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 413 246 случаев заражения.
Число умерших возросло на 13, против 10 днем ранее, до 48 170. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 490 до 3 213 788.
В Подмосковье выявили 151 случай заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 309. Всего с начала пандемии в области выявили 1 140 107 случаев заражения.
Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 21, до 1 119 226. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 162 против 1 345 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 874 994 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 077, до 1 825 665, число умерших возросло на шесть, до 37 112.