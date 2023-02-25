Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске

«До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.