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21:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости.

Источник: AP 2022

«В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов “Вагнера”, — отметил собеседник агентства.

Ранее командир взвода «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.

Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

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