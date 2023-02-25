21:00 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости.
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«В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов “Вагнера”, — отметил собеседник агентства.
Ранее командир взвода «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.