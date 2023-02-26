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00:37 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о 19 обстрелах республики украинскими силами за сутки

Под огнем оказались Донецк, Макеевка и Пантелеймоновка.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 95 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило в ночь на воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня. Всего было зафиксировано 19 обстрелов, выпущено 95 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Макеевка и Пантелеймоновка.

В результате обстрелов повреждены два домостроения, информации о пострадавших не поступало, отмечается в сводке.

За предыдущие сутки в республике было зафиксировано 11 обстрелов со стороны ВСУ.

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