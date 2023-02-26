Российские Су-25 нанесли удар по противнику в Авдеевке

«На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него, сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы», — рассказал РИА Новости офицер с позывным Саймон.
По его словам, российская авиация регулярно наносит удары по этой позиции.
Военный подчеркнул, что это стратегически важная для взятия Авдеевки высота.
«Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС России ее и обрабатывают. Для взятия Авдеевки, а оно неизбежно, это необходимо», — подытожил боец.
Объективный контроль и видеофиксация авиаудара осуществлялись при помощи российского оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония». Удар нанесли в воскресенье около 10:45 утра.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник «будет упираться», не считаясь с потерями, добавил он.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.