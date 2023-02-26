Число попавших в ДТП в Новгородской области машин выросло до 41

«В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы (четверо детей и одна женщина) в медицинские учреждения», — говорится в сообщении. ТАСС уточняет, что всего пострадали 14 человек.
Авария произошла 26 февраля в 11:20 на 504-м километре дороги, в Маловишерском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств». Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте. Движение по трассе в сторону Москвы было перекрыто.
Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве сообщили, что «изначально массовое ДТП спровоцировано столкновением двух грузовых автомобилей». Авария произошла из-за сложных метеоусловий, отметили в ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог). Губернатор региона Андрей Никитин поручил контролировать очистку дорог «в связи с чрезвычайными погодными условиями».