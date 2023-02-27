Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку

Уточняется, что к месту событий приехал один из организаторов акции с установкой бронемашины — журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, он выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект и если украинцам не нравятся букеты на бронемашине, то им там не бывать.
С журналистом и его помощниками попытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Тем не менее Гибель остался непреклонен и распорядился впредь препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина начали через ограждение забрасывать букеты на танк.
Ранее проукраинские активисты стали уносить, рвать и растаптывать цветы, а также вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Находящаяся рядом полиция не стала вмешиваться.
Накануне активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся накануне.