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20:40 (мск), источник: РБК

В Петербурге и Новосибирске задержали подростков из-за драк ЧВК «Редан»

В Санкт-Петербурге и Новосибирске в торговых центрах задержали подростков, которых считают последователями молодежной субкультуры ЧВК «Редан». ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Редан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме, поэтому последователей ЧВК «Редан» также иногда называют пауками. Они, как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

Источник: РИА "Новости"

Петербургское управление Следственного комитета сообщило, что возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) в отношении группы лиц, которые нарушали общественный порядок в ТРЦ «Галерея», из-за чего пострадали несколько человек.

Как пишет «Фонтанка», после потасовки в торговом центре «Галерея» задержали 152 подростка. Во время драки пострадал один школьник. По данным издания, на одного из подростков, который был одет в черную одежду с изображением паука, напали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Новосибирске в одном из ТЦ Центрального района полиция также задержала несколько человек «с целью недопущения противоправных деяний», сообщили РБК в ГУ МВД по области.

«Ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Как пишет портал NGS.ru со ссылкой на очевидцев, среди задержанных был один подросток в одежде с изображением паука, другие — просто в черных вещах. Все происходило в ТРЦ «Галерея».

Это не первые задержания несовершеннолетних, которых считают связанными с «Рёдан», за последние дни. Как пишет телеграм-канал Baza, одна из первых потасовок с участием подростков из «Рёдана» произошла в московском ТЦ «Авиапарк» еще 19 февраля, в дальнейшем они продолжились, полиция начала облавы. По данным Baza, за вечер 24 февраля в центре задержали более 30 человек, на следующий день также были задержания. Кроме того, массовая драка была и в столичном ТЦ «Маркос Молл», там задержали около 20 человек, пишет Baza.

Об инцидентах с подростками в торговых центрах пишут и в других регионах. Казанский портал 116.ru сообщает, что в ТЦ «Тандем» задержали по меньшей мере десять молодых людей. 161.ru указывает, что в ТЦ «Горизонт» были замечены полицейские после появления в Сети видео с бегающими на парковке центра подростками с баллончиками.

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