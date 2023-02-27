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09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В субботу командир взвода группы «Вагнер» сообщал РИА Новости, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1740 метров.

«Передовые отряды ЧВК “Вагнер” уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил.

«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (ВСУ — ред.) могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал советник.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

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