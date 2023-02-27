Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

В субботу командир взвода группы «Вагнер» сообщал РИА Новости, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1740 метров.
«Передовые отряды ЧВК “Вагнер” уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал Кимаковский.
Он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил.
«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (ВСУ — ред.) могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал советник.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.