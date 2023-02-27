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09:52 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых», — уточнил собеседник агентства.

Также минувшей ночью российские артиллеристы в районе села Томарино в Херсонской области поразили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.

Накануне сообщалось, что в районе Камышаны региональной столицы союзные силы уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ производства США, а также перевозивший ее автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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