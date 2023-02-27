ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины

По данным спецслужб, задержаны два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения.
«Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков», — указали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Известно, что граждане по собственной инициативе установили связь со спецслужбами Украины, чтобы за денежное вознаграждение передавать им данные о расположении объектов военного ведомства России, из-за утечки которых за рубеж обороноспособности государства был бы нанесен ущерб.
Отмечается, что один из задержанных севастопольцев успел стать госизменником и передать украинским спецслужбам данные о военных объектах, а второй этого сделать уже не смог.
Ранее, 15 февраля, сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ в московском регионе задержали диверсанта — агента Службы безопасности Украины (СБУ), к вербовке и пересылке которого в РФ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. По данным ФСБ, в конце ноября гражданин Украины 1977 года рождения под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для получения российского гражданства и осуществления террористической деятельности на территории страны.
12 января в пресс-службе ФСБ России также рассказали, что сотрудники спецслужб задержали на железнодорожной станции в Твери мужчину, который собирался поехать на Украину, чтобы воевать против армии РФ. В ведомстве уточнили, что задержанный намеревался вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого уже вышел на связь с представителем украинских боевиков. Тот рассказал ему, какую амуницию приобрести и как лучше добраться до Украины.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что жительницу Херсонской области задержали за передачу украинской стороне координат мест расположения личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ. Задержанной грозит до 21 года лишения свободы за данное преступление.
Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.