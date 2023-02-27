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13:04 (мск), источник: РБК

В Брянской области из-за обстрела загорелся дом

ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине

«В результате произошло возгорание жилого домовладения», — добавил Богомаз. Он уточнил, что никто не пострадал, а пожарные тушат возгорание.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. 10 февраля Богомаз сообщал, что украинские военные обстреляли Суземский район. Утром того же дня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в регионе украинские беспилотники.

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