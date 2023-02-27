В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Митинг-концерт в «Лужниках»
12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Появились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас», — сказал он.

Освобождение Ягодного и Берховки силами группы «Вагнера» позволило выйти к Хромово и селу Богдановка, пояснил Пушилин. Это создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

Кроме того, подрыв дамбы украинскими войсками не повлияет на продвижение российских подразделений в Артемовске, подчеркнул врио главы ДНР.

«Мы фиксируем, что как раз для тех подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, вот здесь сложности создаются. По сути, это (подрыв дамбы. — Прим. ред.) медвежья услуга. Шансы попасть в окружение у противника, находящегося в северной части, существенно увеличились», — заключил руководитель региона.

Как сообщал ранее сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский, передовые отряды группы «Вагнера» ведут бои уже практически в центре города.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров: Россия сорвала планы Запада
В Германии раскрыли 'неудобную правду' для Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта