Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска

«За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас», — сказал он.
Освобождение Ягодного и Берховки силами группы «Вагнера» позволило выйти к Хромово и селу Богдановка, пояснил Пушилин. Это создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».
Кроме того, подрыв дамбы украинскими войсками не повлияет на продвижение российских подразделений в Артемовске, подчеркнул врио главы ДНР.
«Мы фиксируем, что как раз для тех подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, вот здесь сложности создаются. По сути, это (подрыв дамбы. — Прим. ред.) медвежья услуга. Шансы попасть в окружение у противника, находящегося в северной части, существенно увеличились», — заключил руководитель региона.
Как сообщал ранее сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский, передовые отряды группы «Вагнера» ведут бои уже практически в центре города.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.