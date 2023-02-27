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14:09 (мск), источник: © РИА Новости

Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям пяти приграничных сел.

Спецоперация на Украине

Оповещения с содержанием «ведется обстрел» и «спуститесь в подвал (укрытие)» с 11.34 мск в течение получаса получали жители села Цаповка и хутора Лозовая Рудка Борисовского района, сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского городского округа. Все села находятся вблизи украинской границы.

Губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Старом Хуторе пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях, нарушено электроснабжение, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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