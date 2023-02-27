Пять приграничных белгородских сел попали под обстрелы со стороны ВСУ

Оповещения с содержанием «ведется обстрел» и «спуститесь в подвал (укрытие)» с 11.34 мск в течение получаса получали жители села Цаповка и хутора Лозовая Рудка Борисовского района, сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского городского округа. Все села находятся вблизи украинской границы.
Губернатор области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Старом Хуторе пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях, нарушено электроснабжение, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.