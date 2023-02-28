«ЧВК Рёдан»: что известно о неформальной группировке и задержаниях подростков по всей России

«ЧВК Рёдан» — название подростковой субкультуры, вдохновленное японской мангой Hunter x Hunter, где фигурирует преступная группировка «Геней Редан». Подростки используют символику группировки из манги — паука с цифрой 4. Baza утверждает, что последователи движения выступают «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов».
В среду, 22 февраля, телеграм-канал SHOT сообщил, что в московском ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка подростков. По информации канала, причиной драки стало то, что одной компании не понравилось, как одета другая. Судя по видео, потасовки произошли на нескольких этажах торгового центра. Согласно записи, которую публикует канал, охрана ТЦ не вмешивается в происходящее. В управлении Следственного комитета по Москве заявили, что проводят проверку. По данным Mash, по делу о драке задержали девятерых подростков.
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После этой драки в «Авипарке» начались «облавы на подростков», утверждало издание Baza. Телеграм-канал писал, что это связано с «запланированными массовыми драками» предполагаемых участников «ЧВК Рёдан». Baza также утверждала, что московским полицейским поручили обращать внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде.
В понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что 24 и 25 февраля в Москве задержали 350 человек, которых силовики считают причастными к неформальному подростковому движению «ЧВК Рёдан», 319 задержанных — несовершеннолетние.
По словам собеседника агентства, у некоторых из задержанных изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
Источник рассказал, что 23 февраля несколько участников движения во время трансляции в телеграме оскорбили «лиц неславянской внешности». После этого группа подростков спустилась в метро, где на станции «Лубянка» подралась с другой компанией. Одному из участников потасовки брызнули в лицо из баллончика. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), по нему проходят трое несовершеннолетних. ТАСС пишет, что по делу проходят четверо несовершеннолетних, среди которых лидер «Рёдана». Всех подозреваемых отправили под домашний арест.
Большинство задержанных подростков отпустили, на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
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Еще одна драка произошла в петербургском ТЦ «Галерея» 26 февраля. «Фонтанка» писала, что на подростка в черной одежде с пауком «набросились другие дети». Всего, по данным издания, задержаны были 216 подростков. В полиции заявили, что группа подростков напала на сверстника в ТЦ, предполагаемым участникам конфликта — от 14 до 17 лет. По версии следствия, 17-летний первокурсник колледжа «совместно с соучастниками нанесли множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику».
Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о хулиганстве, 17-летний первокурсник задержан.
На фоне сообщений о драках и задержаниях подростков в столице полиция начала проверки торговых центров в других регионах.
«Тайга.инфо» со ссылкой на очевидцев писала о задержании молодых в торговом центре «Галерея» в Новосибирске. На видео, опубликованном изданием, можно увидеть толпу полицейских, стоящих у входа.
NGS.ru сообщает, что в ТЦ собрались «не только любители пауков, но и противники “ЧВК Рёдан”». Всего там находились больше сотни подростков. По словам очевидцев, полицейские окружили группу молодых людей на третьем этаже около одного из магазинов и «отгоняли людей от толпы». Через полчаса из издания выбежала часть подростков, они кричали оскорбления в адрес полицейских.
Корреспондент издания 161.ru сообщил, что вечером 26 февраля полицейские и сотрудники Росгвардии оцепили торговый центр «Горизонт» в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, по парковке ТЦ бегали подростки и «заливали друг друга из баллончиков».
В Казани полиция задержали 16 подростков 2002—2008 годов рождения. В МВД заявили, что им поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из ТЦ на улице Ибрагимова. Задержанных доставили в полицию.