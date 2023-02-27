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18:44 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подразделения «Вагнера» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска, сообщил источник РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что штурмовые отряды также зашли в Ильиновку.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.

Двумя днями ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.

Как отметил врио главы региона Денис Пушилин, подрыв дамбы ВСУ не повлияет на продвижение российских сил. При этом действия украинских военных могут повредить им самим, повышая вероятность окружения гарнизона в северной части города.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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