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27 февраля, источник: Lenta.Ru

В Белгороде нашли обломки беспилотников

В Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

Как рассказал Гладков, в результате произошедшего пострадавших нет, однако есть разрушения. «Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — пояснил он. Губернатор добавил, что спецслужбы уже занимаются ситуацией. «Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — заключил Гладков.

27 февраля Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. В результате никто из местных жителей не пострадал. Осколками снаряда были выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях, а также повреждена линия электропередачи.

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