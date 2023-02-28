Зеленский сообщил, что ситуация в Артемовске для украинских военных становится все сложнее

«Особое внимание — к ситуации на востоке, разумеется в Донецкой области, — сказал он в понедельник в вечернем видеообращении, опубликованном его офисом. — Бахмутское направление: ситуация постоянно осложняется». Зеленский отметил, что ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции.
Как ранее в понедельник сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске, все дороги находятся под контролем. Он подчеркнул, что кольцо скоро сомкнется. Таким образом, по словам эксперта, Украина фактически уже потеряла важный логистический узел, тысячи военнослужащих и наемников и большое количество военной техники.