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03:36 (мск), источник: ТАСС

Зеленский сообщил, что ситуация в Артемовске для украинских военных становится все сложнее

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) становится все сложнее для вооруженных сил страны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Особое внимание — к ситуации на востоке, разумеется в Донецкой области, — сказал он в понедельник в вечернем видеообращении, опубликованном его офисом. — Бахмутское направление: ситуация постоянно осложняется». Зеленский отметил, что ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции.

Как ранее в понедельник сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске, все дороги находятся под контролем. Он подчеркнул, что кольцо скоро сомкнется. Таким образом, по словам эксперта, Украина фактически уже потеряла важный логистический узел, тысячи военнослужащих и наемников и большое количество военной техники.

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