12:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Небо над Санкт-Петербургом открыто для полетов
Ограничения на использование воздушного пространства в Санкт-Петербурге сняты. Источники «Ъ» в аэропорту Пулково подтвердили снятие ограничений.
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То, что Пулково снова принимает самолеты, «Ъ» подтвердили и в пресс-службе «Уральских авиалиний», чей самолет из Екатеринбурга сейчас подлетает к Санкт-Петербургу. Источник «Ъ» в Росавиации уточнил, что информацию о снятии запрета на полеты над Питером получили все авиакомпании.
Ранее сегодня, 28 февраля, правительство Санкт-Петербурга сообщило, что в Пулково временно перестали принимать и отправлять самолеты. Позже сообщение изменили и объявили о задержке рейсов до 12 часов.
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