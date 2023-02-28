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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Подмосковье рядом с газовой компрессорной станцией упал беспилотник

В деревне Габастово Коломенского района Московской области в 100 м от газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому», упал беспилотник. Откуда прилетел и кому принадлежал БПЛА, неизвестно. В результате падения взрыва не было, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают саперы и сотрудники оперативных служб.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

В «Газпроме» подтвердили Ura.ru, что беспилотник упал рядом с принадлежащей компании газокомпрессорной станцией «Воскресенск». «На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ… Работаем в штатном режиме», — сообщило руководство объекта.

Компрессорная станция «Воскресенск» введена в эксплуатацию в 1968 году. Важный газотранспортный узел в системе газоснабжения Московского региона. Общая мощность газоперекачивающих агрегатов — 72 МВт. Минимальный расход ГКС летом — 40 млн куб. м в сутки, зимой — до 120 млн куб. м в сутки.

По данным Telegram-канала Shot, упавший беспилотник был модели UJ-22 Airborne, который производит украинская компания «Укрджет». Его дальность — 800 км, скорость — 130−140 км/ч. Грузоподъемность — до 20 кг. Источник канала считает, что у дрона могло закончиться топливо, он потерял высоту, зацепился за деревья, повредил крыло и упал.

Ранее сегодня, 28 февраля, Минобороны РФ сообщило о ликвидации атаковавших Кубань и Адыгею украинских беспилотников. Еще один был сбит в Брянской области. Кроме того, беспилотник был замечен в районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью произошел пожар. Накануне в Белгороде также нашли обломки БПЛА на двух улицах, еще один беспилотник залетел в жилую квартиру в многоэтажке, никто не пострадал.

Лаура Кеффер

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