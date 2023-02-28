Даты, традиции, послабления: все о Великом посте в 2023 году 27 февраля у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
15:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев потерял за сутки на купянском и краснолиманском направлениях свыше 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказали в ведомстве.

На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица “Акация”», — добавили в министерстве.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Решающая битва за Россию назначена на весну
Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта