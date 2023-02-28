Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ЛНР

«На купянском направлении огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица “Акация”», — добавили в министерстве.