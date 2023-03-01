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03:26 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии отчиталось о задержании 200 подростков из «ЧВК Рёдан»

За один день белорусская милиция задержала 200 человек, в том числе 183 подростка. В МВД Белоруссии утверждают, что несовершеннолетние принадлежали «субкультуре» «ЧВК Рёдан».

Источник: Reuters

«Сегодня в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра “Секрет” собрались сторонники “ЧВК Рёдан”. Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек», — сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Дети до 16 лет получили предупреждения с постановкой в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, также грозит административная ответственность. По какой статье — не уточняется. По данным белорусских силовиков, подростки хотели провести «незаконное массовое мероприятие».

«ЧВК Рёдан» — течение анимешной субкультуры dead inside.

«Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, в которых фигурирует преступная организация «Геней Рёдан». Фанаты этого аниме одеваются в клетчатые штаны и футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

На «ЧВК Рёдан» обратили внимание после драки 23 февраля на станции метро «Лубянка» в Москве с участием молодых людей, одетых как персонажи аниме Hunter x Hunter. После этого полиция начала устраивать облавы на потенциальных сторонников «субкультуры» в торговых центрах. За несколько дней в нескольких городах России были задержаны более 500 подростков.

В Госдуме предположили, что за «движением» «ЧВК Рёдан» могут стоять представители «недружественных» стран и пообещали «детально изучить» обстоятельства задержаний подростков. Роскомнадзор отправил материалы, связанные с «ЧВК Рёдан» на экспертизу в Росмолодежь.

27 февраля о массовых драках сообщалось нескольких городов Украины, включая Киев, Харьков, Львов, Житомир. В них участвовали подростки, относящие себя к «ЧВК Рёдан».

Анастасия Ларина

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