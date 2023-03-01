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02:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 45 тысяч. Об этом пишет Hurriyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

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20
фотографий
20
фотографий

Согласно последней информации, число жертв катаклизма в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг достигло 45 089 человек.

Во вторник, 28 февраля, в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр располагался в 16 километрах от города Кайсери, в котором приживает больше миллиона человек.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. В тот момент магнитуду оценивали в 7,7 и 7,6. Таким образом, землетрясения стали самыми мощными на территории страны за последние 84 года. Всемирная организация здравоохранения также назвала их самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, были зафиксированы в 11 провинциях и также в соседних странах.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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