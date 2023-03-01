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12:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Воронеже разбираются в драке между школьницами якобы из-за вейпов

ВОРОНЕЖ, 1 мар — РИА Новости. Власти Воронежа и полиция разбираются в конфликте с дракой между ученицами одной из школ города, которые, по информации СМИ, якобы произошли из-за пропавших вейпов.

Источник: РИА "Новости"

О случившемся рассказало в среду местное издание «МОЁ! Online». По его данным, в одной из школ города в начале февраля у семиклассника пропали пять вейпов. Один из них, как информирует издание, мальчик увидел у ученицы восьмого класса и попросил свою знакомую семиклассницу, чтобы та уговорила старшую девочку вернуть вейпы. В результате между девочками и их группами поддержки произошли две стычки, а затем — и массовая драка, где главные героини конфликта получили травмы.

«По информации образовательного учреждения, описываемые инциденты (с дракой) происходили не на территории школы и во внеурочное время. Вместе с тем, в соответствии с существующими требованиями, функциями и полномочиями образовательной организации, эти инциденты разбирались на советах профилактики с участием профильных структур и ведомств, где были опрошены все участники конфликта. В соответствии с имеющимися результатами опроса, информация о вейпах и их краже не подтверждается», — сообщил в среду РИА Новости представитель мэрии города.

По его словам, конфликтная ситуация «находится на контроле управления образования и администрации учреждения». Также «проводится работа» с участниками конфликта и с их родителями.

В ГУМВД по Воронежской области РИА Новости сообщили, что по этой истории ведется проверка.

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