В Воронеже разбираются в драке между школьницами якобы из-за вейпов

О случившемся рассказало в среду местное издание «МОЁ! Online». По его данным, в одной из школ города в начале февраля у семиклассника пропали пять вейпов. Один из них, как информирует издание, мальчик увидел у ученицы восьмого класса и попросил свою знакомую семиклассницу, чтобы та уговорила старшую девочку вернуть вейпы. В результате между девочками и их группами поддержки произошли две стычки, а затем — и массовая драка, где главные героини конфликта получили травмы.
«По информации образовательного учреждения, описываемые инциденты (с дракой) происходили не на территории школы и во внеурочное время. Вместе с тем, в соответствии с существующими требованиями, функциями и полномочиями образовательной организации, эти инциденты разбирались на советах профилактики с участием профильных структур и ведомств, где были опрошены все участники конфликта. В соответствии с имеющимися результатами опроса, информация о вейпах и их краже не подтверждается», — сообщил в среду РИА Новости представитель мэрии города.
По его словам, конфликтная ситуация «находится на контроле управления образования и администрации учреждения». Также «проводится работа» с участниками конфликта и с их родителями.
В ГУМВД по Воронежской области РИА Новости сообщили, что по этой истории ведется проверка.