Российские десантники наступают на Кременном направлении

Наступление российских десантников поддерживают танки Т-90М «Прорыв» и ТОС-1А «Солнцепёк». Экипажи боевых машин рассказали о преимуществах их использования при наступлении.
«Выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета», — рассказал командир экипажа ТОС-1А корреспондентам.
Танки Т-90М «Прорыв» поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции. Танкисты подметили преимущество новой модификации этих танков.
«Т-90М “Прорыв” — у военнослужащих считается самым лучшим танком. Это очень шустрая, маневренная машина, которая способна наносить очень жесткое огневое поражение», — поделился впечатлениями от работы командир танкового взвода.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Ранее российские разведчики сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в Донбассе тяжёлая.