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16:46 (мск), источник: ТАСС

Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«ВСУ на Артемовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска. Как сообщил ТАСС его советник, военно-политический эксперт Ян Гагин, российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске, все дороги под контролем.

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