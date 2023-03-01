Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске

«ВСУ на Артемовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска. Как сообщил ТАСС его советник, военно-политический эксперт Ян Гагин, российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске, все дороги под контролем.