Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске, заявили в ДНР

«Они уже потеряли до 70 процентов (личного состава. — Прим. ред.), и их вывели на доукомплектование», — сказал он.
Кимаковский уточнил, что речь идет именно о подготовленных солдатах. Он отметил, что теперь, если украинское командование и будет направлять дополнительные силы в город, это будут те подразделения, «которые им не важны». Сейчас, по его словам, в Артемовске остаются несколько тысяч военных, оставленных там Киевом «просто на убой».
Советник врио главы ДНР также подчеркнул, что российские солдаты и артиллерия очень грамотно работают на подступах к городу: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под их огневым контролем.
Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что солдаты ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как власти страны якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.
Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из города. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из Артемовска опроверг и основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.